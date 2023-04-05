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Yaralı müezzin olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi Erim Caddesi üzerindeki Hz. Ebubekir Sıddık Camii’nin geçtiğimiz gün musluklarının çalındığı öne sürüldü. Musluklardan boşa su akması ve durumun geç fark edilmesi nedeniyle müezzin ile su tesisatçısı arasında tartışma yaşandı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonrası müezzin M.S.K., aldığı yumruk darbeleriyle yaralandı.

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