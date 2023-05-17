Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimlerine yönelik izlenecek yol haritası ve çalışma metotlarının masaya yatırıldığı İl Başkanı Hikmet Saatçı'nın başkanlığındaki toplantı, CHP Aydın Milletvekilleri, Millet İttifakı belediye başkanları ve ilçe başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Kritik toplantıda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın'da, 14 Mayıs'taki seçimlere göre daha göre yüksek oyla desteklenmesi noktasındaki çalışmalar konusunda fikir birliğine varılırken, toplantıya ilişkin açıklama yapan Başkan Saatçı, "Buradayız" mesajı verdi. Açıklamasında, "Tek ihtimalimiz var, o da kazanmak" diyen Başkan Saatçı, "Hak olanı halk ile beraber alacağız. Geleceğimizi geri alacağız, birleşe birleşe kazanacağız" ifadelerini kullandı.