Kemalpaşa ilçesindeki rekreasyon alanında Kemalpaşa Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurulan geleneksel dokuma tezgahında bir araya gelen her yaştan vatandaşımız, Cumhuriyetin 100’üncü yılı için düzenlenen etkinlik kapsamında el birliğiyle ilmek ilmek Türk bayrağı dokumaya başladı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’ın katılımlarıyla onurlandırdığı etkinliğe Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ilçe eğitim yöneticileri, Kemalpaşa halkının yanı sıra çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

İzmir Valisi Elban halı dokuma tezgahına geçerek ilmek attı. Vali Elban yaptığı açıklamada "Burada 40 binin üzerinde ilmekle güzel bir Türk bayrağı olacak. İlk ilmek atma programı için biz de geldik ve bir ilmek attık. Tıpkı ülkemizi nakış nakış, tüm insanlarımızın dokuduğu gibi, imar ettiği gibi burada da el birliğiyle birçok insanımızın katkısıyla güzel, şanlı bayrağımızı dokuyacağız." dedi.

Etkinlikte İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, “Cumhuriyetimizin 100. yaşını büyük bir coşkuyla kutlarken dalgalandığı her yerde gölgesinde huzuru ve güveni tesis eden şanlı bayrağımızı el birliği ve gönül birliği ile dokunmanın heyecanıyla bir araya geldik.” sözleriyle birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Yahşi konuşmasında, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar 1 metre boyunda ve 2 metre genişliğinde olacak bayrağımız, özel ipek ipliği ile 7'den 70'e yüreği vatanı için çarpan vatandaşlarımızca ilmek ilmek dokunacak” dedi.