Bölgedeki ilk Türk yerleşkelerinden biri olan Dedeköy’de bulunan, içerisinde yüzlerce yıllık tarih barındıran Dedeköy Cihanoğlu Camii, ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Menteşeoğlu İlyas Bey tarafından 1356 yılında kare planlı tek katlı, sekizgen kubbeli olarak yaptırılan ve Osmanlı mimarisine egemen olan barok ve rokoko üslubunun görüldüğü caminin mihrabı ve duvar süslemeleri de dikkat çekiyor. 1756 yılında yaşanan deprem sonrasında hasar gören Dedeköy Cihanoğlu Camisi, Aydın bölgesinin en güçlü derebeyi ailelerinden Cihanoğulları soyundan Cihanzade Mehmet Ağa tarafından restore edildiği biliniyor. 530 nüfuslu mahallenin 300 kişi kapasiteli tek camisi olan Dedeköy Cihanoğlu Camisi, çatısında çökme, duvarlarında dökülmelerin olması sebebiyle, 2018 yılında restore edilerek, tekrardan ibadete açıldı.