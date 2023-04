Ata tohumlarından yetiştirdiği fideleri çevresindeki vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan Şengün, "Bu tohumlar altından daha değerli" dedi.

Hiçbir işlem görmeden yıllar önce olduğu gibi doğal kalan yerel ata tohumları toprakla buluşmaya devam ediyor. Yüzyıllardır Anadolu'da kullanılan ve genetiği değiştirilmemiş bu tohumlardan üretilen ürünlerden alınan yeni tohumlar bir sonraki yılın ekiminde de kullanılıyor. Bu sayede ata tohumları varlığını sürdürerek, gelecek nesillere bozulmadan ulaşıyor.



"İsrail'in eline kalmasın, kendi ata tohumlarımızı üretelim"

Her kuşakta orijinal durumunu koruyabilen dedesinden kalma ata tohumlarını gelecek nesillere aktarmayı kendine bir görev edindiğini belirten Koçarlılı iş adamı Mehmet Cemal Şengün, "Bunlar bizim dedelerimizden kalan ata tohumlarından ürettiğimiz fideler. Bizim sülalede dedemden kalan tohumları tek ben yetiştirip devam ettiriyorum. Bunlar benim için çok önemli ve altından daha değerli. Bunlar olmasa İsrail'in tohumlarına kalacağız. Yerli ve milli tohumlar bunlar. Domates, biber, patlıcan, süs biberi çeşitleri, mısır çeşitleri ve karpuz var. İsrail'in eline kalmasın, kendi ata tohumlarımızı üretelim diye bunu her yıl yapıyorum. Gelen giden misafirlerimize 3-5 tane veriyorum. Onlar da üretsin, üretsin ki çoğalsın istiyorum. Ben bunları yetiştirmeyi kendime görev edindim ve borç bildim" dedi.

İnsanlardan güzel geri dönüşler aldığını sözlerine ekleyen Şengün şunları söyledi:

"İsrail tohumlarında verim yok ama bunlar her sene oluyor. Kendi içerisinde bir milliyetçilik varsa, 'bunlar benim ata tohumlarım' diyerek herhalde çocuklarım da bu tohumları devam ettir diye düşünüyorum. Çoğu insanlar teşekkür ediyor, tohumları, fideleri alıp dikiyorlar seviniyorlar. Çember genişledikçe benim de hoşuma gidiyor."