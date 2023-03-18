Hatay’da depremden sağ kurtulan bir kedi, kimsenin haberi olmadan 1040 kilometre yol kat edip Aydın’a geldi. Aydın Ticaret Odası’nın yardım tırının içinden çıkan sevimli kedi sağlık Oda’nın maskotu oldu. Keyfi yerinde olan kedinin artık iştikakı bile var.

Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinin ardından Aydın’dan Hatay’a yardım götüren Aydın Ticaret Odası’nın tırı görevini tamamladıktan sonra Aydın’a döndü. Kapıları Hatay Antakya’da kapatılıp Aydın’a getirilen tırı temizlemek için dorseyi açan görevliler içeride sevimli bir kedi ile karşılaştı. Hatay’dan Aydın’a kadar 1040 kilometre yol kat eden sevimli kedi Aydın Ticaret Odası’nın kedisi oldu.

“Başımızın üstünde yeri var”

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken tarafından ‘Şans’ adı verilen kedi kısa sürede yeni evine uyum sağladı. Sevimliliği ile Aydın Ticaret Odası’nın maskotu haline gelen kedi, Başkan Hakan Ülken’in talimatı ile veteriner hekime götürülerek sağlık taramasından geçirildi. Aşıları yapılan kedinin sağlık durumunun da gayet iyi olduğu belirtildi. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Şans ismini verdikleri kedinin hikayesini “Hatay’a giden Odamıza ait tırın içine girip Aydınımıza gelen depremzede kedimiz Şans. Tüm depremzedelerimiz gibi başımızın üstünde yeri var...” diye paylaştı.