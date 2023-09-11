Törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı. Törende Didim Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.



Didim Kent Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından Valiler İlkokulu’nda kutlama programı gerçekleştirildi. Programa, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapıldığı tören, öğrenciler tarafından hazırlanan dans gösterisi ve şiir okunması ile devam etti. Törenin ardından 2/C Sınıfı ziyaret edilerek öğrencilerle bir araya gelindi.