Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kentteki çalışan anne-babalar ve çocuklara en büyük armağanlarından olan gündüz bakımevlerinin sayısı artmaya devam ediyor. Marka Kent’teki çocukların ikinci evi haline dönüşen eğitim yuvalarının 5’incisi, gerçekleştirilen törenle hizmete sunuldu.



Açılışa; kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, gelecek nesillerin donanımlı bireyler olması için çaba gösterdiklerini belirtti. Konuşmasını sürdüren Başkan Atay, “Çocukların güvenli ve çağdaş kurumlarda eğitim alması her ailenin en büyük arzusu. Okul öncesinden başlayarak üniversite sınavlarına hazırlık aşamasına kadar çocukların ve gençlerin yanında oluyoruz. Gündüz Bakımevleri, Otizm Yaşam Merkezi, Kitap Kafeler ve EFESEM Akademi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirdiğimiz projeler. Gelecek nesillerin donanımlı bireyler olması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Efeler Belediyesi’ni, ‘Kentini daha yaşanır kılmak için gecesini gündüzüne katanların sarsılmaz birlikteliği’ sözleri ile tanımlayan Başkan Atay, “Hizmetlerimiz katlanarak artacak” dedi.



“TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”



Her açılışta verdiği müjdeler ile ilçe sakinlerinden alkış toplayan Başkan Mehmet Fatih Atay, bu geleneği sürdürdü. Başkan Atay, “Gündüz Bakımevlerinin sayısı artmaya devam edecek. Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğiz. ASTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde Efeler Belediyesi’ne ait bir arsa var. Orada, 800 çocuğa eğitim verecek olan gündüz bakımevinin temelini yılbaşına kadar atmayı hedefliyoruz. Emekçi kadınlar, işe giderken çocuklarını güvenle emanet edebilecek ve iş çıkışında çocukları ile evine dönecek. Bu hizmet, Türkiye’de bir organize sanayi bölgesinde bu kadar çok sayıda çocuğa eğitim verecek olan ilk gündüz bakımevi olacak.” diye konuştu.

MUHTAR AKIN’DAN BAŞKAN ATAY’A TEŞEKKÜR



Başkan Mehmet Fatih Atay’ın Efeler’de farklı alanlarda çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini söyleyen Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın, “Başkan Atay, bugüne kadar mahallemize çok sayıda hizmet sundu. 5’inci Gündüz Bakımevi de bunlardan biri oldu. Kendisine, mahallem adına teşekkür ediyorum ve bu anlamlı projenin kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Konuşmalarının tamamlanmasının ardından açılış kurdelesi kesildi.