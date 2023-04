Didim Vegan Festivali etkinliklerine dahil edilen 17 km’lik “Kutsal Yol Yürüyüşü” bu yılda yoğun katılımla yapıldı. Didim’in yanı sıra Aydın ve İzmir’den bir çok doğa yürüyüş grubu toplanma yeri olan Akköy mahallesinde bir araraya geldi. Yürüyüşe Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Belediye Başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş öncesinde katılımcılara Didim Belediyesince kumanya, şapka ve tişört dağıtıldı.



Etkinlikle ilgili konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay güzel bir havada yürüyüşün düzenlendiğini kaydederek “Festivaller çerçevesinde yine bu sene de yürüyüşü düzenledik. Bu yıl katılımda çok güzel, hava da güzel. Oldukça yüksek. İstanbul Sarıyer'den gelen var. Karşıyaka'dan, gelen var. Aydın'ımızdan gelen var. Türkiye'nin birçok yerinden gelen insanlar var. Biz yürüyüşü Vegan içerisine koyarak her sene de bir anlam yükleyerek yapıyoruz. Bu sene kutsal yolun büyük bölümü yine kutsal yoldan yapılacak ama çıkışla yeni kutsal yolun kapılarını açtırdık bu sene. Kutsal yolun Apollon tapınağıyla birleştiği noktadan yürüyerek sonlandırmış olacağız. İnsanların mutlu olduğunu görüyoruz. Biz de mutlu oluyoruz. Organizasyonun başarılı olması biraz da katılımın çok olmasıyla özdeşleşiyor. O yüzden ben mutluyum” dedi.



Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise 2 bin 700 yıl önceki bir yürüyüşün devamının yapıldığını ifade ederek “Biz Didimliler olarak biz çok şanslıyız. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel kentlerinden birinde yaşıyoruz. Dünyadan yetmiş iki ülkeden ayrı vatandaşın, hemşehrimiz olduğu, seksen bir vilayetimizden vatandaşımızın burada bizimle beraber olduğu bir dünya parçası olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyoruz biz. Bugün önünde bulunduğumuz yürüyüşünü yapacağımız kutsal yol tarih boyunca milletle Apollon'u birleştiren en önemli yollardan birisi. Bildiğiniz üzere Apollon'daki rahipler her yıl bu yol üzerinde çeşitli yürüyüşler gerçekleştiriyorlar. Adaklarını adamak üzere Apollon'a doğru giderken dört beş noktada durarak uzun bir yürüyüş gerçekleştirmişler. Yolun antik çağlardaki adı Hiero Odos. Yani kutsal yol. Bu yol o zamanki ölçümüyle on bir bin pasos geliyormuş Bunu bugüne çevirdiğimiz zaman on altı bin iki yüz seksen metreye denk geliyor. Yani hemen hemen on yedi bin metreye gelen, on yedi kilometrelik uzunca bir yürüyüş, kutsal bir yürüyüş. Bu yürüyüş hem tarihi bir yürüyüş hem geleneksel bir yürüyüş geçmişi iki bin yedi yüz yıl öncesine dayanan bir yürüyüşten bahsediyoruz. Son dönemlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde Aydın Valiliğimizin himayelerinde bu yürüyüş yeniden canlandırıldı. Bugün burada Vegfest çerçevesinde tekrar bu yürüyüş yapılacak. Bundan sonra da biz her sene bu yapmayı tekrarlamayı planlıyoruz” dedi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, protokol ile birlikte yürüyüşe başladı. 17 km’lik yürüyüş Apollon Tapınağında sona erdi.