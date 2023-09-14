Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri haftalık kontrollerine devam ediyor. Ürünlerin korunması ve çiftçilerin bilgilendirilmesi için sahaya inen ekipler, pamuk ve ayçiçeği ekim alanlarında haftalık kontrollerini gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin Hatipoğlu’nun da katıldığı kontrollerin ardından çiftçilerle değerlendirmeler yapıldı.

Konu ile ilgili Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İlçe Müdürümüz Alamettin Hatipoğlu eşliğinde teknik personelimiz ilçemiz ayçiçeği ve pamuk alanlarında haftalık zararlı kontrolü yapılarak çiftçilerimizle değerlendirme yapıldı” ifadeleri yer aldı.