İnsanları daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırmak amacıyla başlatılan, çevrenin ve doğanın daha yaşanılabilir hale getirilmesinin hedeflendiği Let’s Do It Türkiye küresel temizlik hareketi çerçevesinde, Didim’in farklı noktalarında vatandaşların katılımı ile eş zamanlı olarak temizlik hareketi gerçekleştirildi. Didim Belediyesi’nin katkı sunduğu temizlik hareketine birçok sivil toplum kuruluşu, vatandaşlar ve gönüllüler katıldı.

Temizlik hareketi çerçevesinde Altınkum plajı, Yeşilkent, Akbük Ulaş Kafe önü, Saplı Ada, Sağtur ve Mavişehir Huzur Aile Sitesi sahilinde eş zamanlı olarak Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile gönüllü vatandaşların katılımlarıyla temizlik çalışması gerçekleştirildi.



