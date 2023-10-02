Didim Belediyesi ekonomik gelişmeler ve artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlara halk kart desteği sunacak.



Yaşamı birçok alanda kolaylaştırmak, yaşanan ekonomik zorluklarda vatandaşlarımıza destek olmak adına Didim Belediyesi Halk Kartı vatandaşlarla buluşturuyor. Halk kart sayesinde Didim’de ikamet eden vatandaşlar, Didim Belediyesi işletmeleri olan Barış 1 Kafeteryası, Barış 2 Kafeteryası, Barış 3 Kafeteryası, Didim Balıkçısı, Mavi Mandalya Balık Restaurant’ta %10 indirim fırsatlarından yararlanabilecek.



Halk Kart sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız, Didim Belediye Halk Masası’ndan veya Barış 1 Kafeterya’dan T.C kimlik numaraları ile Didim Belediyesi Halk Kart başvurusu yapabilir.