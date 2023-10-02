Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 1 kilo 72 gram kubar esrar, bir miktar metamfetamin 4 adet tabanca, 15 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahsa yönelik koordineli çalışmada Kuyucak ilçesinde Ş.Ç. isimli şüpheli şahsın ikametine operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 1 kilogram 72 gram kubar esrar, 4 adet tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs Ş.Ç. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.