Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adaylığı başvurusu yaptığı günden bu yana Aydın'ın 17 ilçesinde sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar hemşehrileri ile buluşan Evrim Karakoz, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Karakoz'un son durağı turizm cenneti Didim oldu.

Didim’de yağışlı havaya rağmen vatandaşlar ve esnaflar ile buluşan Karakoz’a CHP Aydın İl Disiplin Kurulu Yöneticisi Orçun Akbulut, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve İlçe Yönetimi, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Süleyman Çulha, Didim Belediyesi Meclis Üyeleri ve CHP Didim İlçe Örgütü üyeleri eşlik etti.

Karakoz birebir temaslarda bulundu

CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz'un Didim'deki ilk ziyareti çarşı esnaflarına oldu. Turizmciler ile buluşan Karakoz, CHP iktidarında turizme yönelik yapılacak çalışmaları anlattı.

Didim merkezinin ardından plajlarıyla dünyaca ünlü Akbük mahallesine giden Karakoz, burada Kemal Kılıçdaroğlu Seçim Ofisi'ni ziyaret etti. Partililer ile görüşen Karakoz'a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Akbük'te yaşayan esnaflar ile de buluşan Karakoz, onlara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.

"Çiftçiden esnafa tüm hemşehrilerimiz için geliyoruz”

Evrim Karakoz, ziyaretleri sonrası açıklama yaparak, “Bugünkü ziyaretlerimiz kapsamında turizmin incisi Didim kentimizde esnaflarımız ve vatandaşlarımız ile buluştuk. Uzun yıllardır hiçe sayılan, gelirlerinden edilen turizmcilerimize iktidarımızda yapılacak olan projeleri anlattık” dedi.

Ziyaretlerinde CHP iktidarında turizm ve turizmcilere yönelik yapılacak reform niteliğindeki çalışmaları bir kez daha sıralayan Evrim Karakoz, şöyle konuştu:

“Size söz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında turizm sektöründe çalışanların olumsuz çalışma koşullarını düzeltecek, turizm eğitimlerinin tasarım ve uygulanmasına yerel yönetimler, STK’lar ve özel sektörü dahil edeceğiz. Otellerden alınan konaklama vergisinin büyük bir kısmını, kentin tanıtımında ve turizminin geliştirilmesinde kullanılmak üzere yerel yönetimlere bırakacak, böylece turizmin kalkınmasını sağlayacağız. Özellikle yüksek gelirli turistlerin olduğu ülkelerde reklam ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık verecek, “Akıllı Turizm”, “Akıllı Destinasyon”, “Akıllı Şehir”, “Akıllı Oteller” gibi uygulamalarla turizmde dijital dönüşümü sağlayacağız” dedi.

Turizm bölgelerinde imar planlarını inceleyerek imar rantı ve istismarının önüne geçeceklerini sözlerine ekleyen CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Doğal ve kültürel yapımıza zarar veren uygulamalara son vermek için turizm tahsislerini yeniden inceleyerek uygun olmayanlarla ilgili gerekli adımları atacak, kıyılardan herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına engel olan uygulamaları sıkı denetim altına alacağız. Sektörle istişare halinde turizmin yatırım, işletmecilik, konaklama, çalışanlar, acente, rehberlik, yiyecek-içecek ve benzeri alanlarında etkili bir koordinasyon için çerçeve bir turizm yasası çıkaracağız. Bu başlıklara ilişkin mevcut mevzuatı gözden geçirecek, eksik olan konularda gerekli düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Gencinden emeklisine, çiftçisinden esnafına, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın refah ve huzura ulaşacağı günlere çok az kaldı. Geliyoruz!" dedi.

Haber: Ebru Paksoy