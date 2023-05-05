Her Cuma akşamı Işıklı Ömer'in yerinde sahne alan İsmoş bu gece şarkıları yanı sıra sahne kıyafetiyle göz doldurdu.

Ege'nin divası İsmoş bu akşam Işıklı Ömer'in yerinde her hafta olduğu gibi yine hayranlarının kalbine dokunarak unutulmaz bir gece yaşattı.

İsmoş'a büyük sürpriz

Ege'nin divası İsmoş sahnede iken Uşak'tan gelen misafirlerini görünce şoka uğradı. Hayranlarının Uşak'tan Aydın'a gelerek sürpriz yapmaları İsmoş'u duygulandırdı.

Her Cuma akşamı Işıklı Ömer'in yerinde sahne alan İsmoş hayranlarını sevdiğini söylemeyi de unutmadı.

Haber: Cemil Ağırbaşer