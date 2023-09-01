Efeler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı birinci oturumu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Zabıt özetinin okunmasıyla başlayan toplantıda, 2022 yılı Nisan ayında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden CHP Efeler Belediye Meclis Üyesi Memiş Dinç ile ilgili görüşülen gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi. Efeler Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak olan bir parka, Dinç’in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Başkan Atay, 5 Eylül Salı günü saat 10.00’da tekrar toplanmak üzere meclisi kapattı.

