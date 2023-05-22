Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turuna sayılı günler kala Aydın'a gelen Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla bir araya geldi. Uysal'a DP Aydın İl Başkanı Serhat Emanet, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Saadet Partisi Aydın İl Başkanı Fatih Karahan, Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Ali İhsan Dilmen, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve DP Aydın İl Örgütü üyeleri de eşlik etti.

Başkan Çerçioğlu: “2 kırmızı çizgimiz var, bayrak ve vatan”

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ile birlikte DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı karşılayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Millet İttifakı seçim çadırında Uysal ile birlikte açıklamada bulundu. Başkan Çerçioğlu, "28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Herkes oyunu mutlaka kullanmalı. Ben Aydın'da ve Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın sandığa geleceğinden yüzde 100 eminim" dedi ve Millet İttifakı iktidarında Aydın Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyelerin başarısının tüm Türkiye'ye yayılacağını söyleyerek, "Biz Millet İttifakı'nın belediye başkanları olarak gerçekten Türkiye'de en başarılı belediye başkanlarıyız. Bunu her zaman tekrar ediyorum. Bizim belediye başkanlığı yaptığımız yerlerde hiçbir çocuk aç yatağa girmez, hiç kimse soğuktan üşümez. Aydın'ın ekonomisi tarıma dayalı, gerçekten çiftçilerimiz çok zor durumda. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak her konuda çiftçilerimize destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bunu iktidara geldiğimizde Türkiye'de sosyal belediyeciliği uygulayacağımız için söylüyorum. Bugün Avrupa'da yaşayan bir işçi refah içerisinde yaşıyor, araba sahibi olabiliyor ama bizim buradaki işçilerimiz arabayı ancak uzaktan görür, fotoğrafını çeker. Avrupa'da yaşayan bir memur kısa bir süre sonra ev sahibi olabiliyor, Türkiye'de bir memur ay sonunu zor getiriyor. Avrupa'da yaşayan emekliler Türkiye'ye Kuşadası'nda, Didim'de bulunan 5 yıldızlı otellere tatile gelebiliyor, bizim emeklimiz çocuğuna 1 oyuncak zor alabiliyor. Bunu daha uzatabiliriz, eğer bu sistemin değişmesini istiyorsanız Pazar günü ne yapmanız gerektiğini sizler çok çok iyi biliyorsunuz. Bizim 2 tane kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan. Herkes bunu böyle bilsin" diye konuştu.

Uysal: “Menderes'in diyarı Aydın'da olmanın mutluluğunu yaşıyorum”

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Aydın'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan DP Genel Başkanı Uysal, "Şehit Başbakanımız Adnan Menderes’in diyarı Aydın’da bulunuyor olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bir tarihi kavşağa yaklaşıyoruz. Bir karar gününe yaklaşıyoruz. Bu karar gününde bilerek ve isteyerek, yalanlarla iftiralarla milletimizin zihni bulandırılmaya çalışılıyor. Biz de milletin hak kürsüsünden gerçekleri, milletin gerçek gündemini konuşmaya gayret gösteriyoruz" dedi ve ekledi; "Milletin yetki verdiklerinin demokratik imkânlardan yararlanıp demokrasiyi boğmaya çalıştığı günlerin arifesindeyiz. 28 Mayıs’ta demokrasimizi, cumhuriyetimizi boğdurmayacağız. Milletimizin hakkını gasp etmeye çalışanlara ‘yeter’ diyeceğiz. Biz istiyoruz ki, bu bereketli topraklarda insanlarımız alın terinin karşılığını alsın. Huzur içinde yaşasın. Cumhuriyetin eşit vatandaşları olarak nimeti de külfeti de eşit ve ortak paydada paylaşalım. Birileri aslan payını alsın, milyonlarca insan onun bedelini ödemesin istiyoruz. Kavgamız, mücadelemiz bunun içindir."

"Akp'nin geldiği yer ortada"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarından bahsederek sözlerini sürdüren Uysal, "AKP, yüzde 35 ile geldiği yer ortada. Kaybettiler. Bizim vazifemiz bu keyfi rejime, bu sınırsız yetki, sıfır denetim mantığı içinde 21 yıldır tabandan tavana, tavandan tabana ülkenin, milletin, devletin kaynaklarını adeta yağmalamak üzere örgütlenmiş bu yapıya dur demek durumundayız. Dörtnala felakete gidiyoruz. Vatandaşımız mevduatını çekmeye kalksa bankadan çekemez hale gelmiş. Döviz almaya kalksa saat 11.00’e kadar döviz işlemi yapılıyor. Çift haneli işsizlik, 3 haneli enflasyon…

Kılıçdaroğlu, sadece kendine oy verenlerin değil, 85 milyonun cumhurbaşkanı olacak. O nedenle arkasındayız ve bunun mücadelesini veriyoruz. Kalan kısa zamanı iyi değerlendirmek gerekiyor. Buralarda önde çıkmamız yetmez. Açık ara önde çıkmak mecburiyetindeyiz. Çok çalışmamızı daha da artırmamız, mesafeyi açmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Konuşmasını sonlandırmasının ardından CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve DP Aydın İl ve İlçe Örgütleri ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştiren Uysal, DP Aydın İl Başkanlığı Binası'nda partililer ile buluşmasının ardından Nazilli'ye hareket etti.

