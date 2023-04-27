Aydın’ın popstarı Efe Dumancı, dün akşam güzel bir sürpriz yaparak David People’ı yerinden oynattı. Pazar günlerinin vazgeçilmez ismi Efe Duman, Aydınlılar’ı ters köşe yaparak Çarşamba akşamı David People’da sahneye çıktı. Dumancı’nın sahne alacağını öğrenen Aydınlılar mekana akın etti.

Aydınlılar'ın en sevdiği isimlerden biri olan Efe Dumancı, orkestra arkadaşlarıyla birlikte dinleyenlere tadına doyulmaz bir akşam yaşattı. Poptan arabeske geniş bir repertuarla sahnede devleşen ekip, dinleyenlerden yine tam not aldı. Mekanı dolduranlar, Efe Dumancı ile gecenin geç saatlerine kadar avaz avaz şarkı söyledi, dans edip doyasıya eğlendi.

Kent09.com.tr olarak biz de oradaydık!

Dün akşam Kent09.com.tr olarak biz de Efe Dumancı’yı dinleyenler arasındaydık. Bu muhteşem geceyi kaçırmamanız için mekandan size bir haberle çağrı yaptık. Efe Dumancı, bir an şarkısına ara verdi ve telefonu eline alarak web sitemizi sahneye gösterdi. Dumancı, “Kent09.com.tr’yi takip edin. Tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

Efe Dumancı, sahne sonrasında da kent09.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Dumancı, “Benim burada sahne alacağımı duyanlar bu akşam buraya akın etti. Büyük bir kalabalıkla nefis bir akşam yaşadık. Kent09.com.tr olarak sizlere de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız” dedi.

Yıllar önce O Ses Türkiye şarkı yarışmasıyla kendisini tanıdığımız Efe Dumancı, yaklaşan yaz sezonu ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Dumancı, “Yaz sezonu yeni yeni başlıyor, bu yüzden ben de çok heyecanlıyım. Bu yıl geçen yıldan daha hareketli bir sezon beni bekliyor. Yeni projelere dahil olacağım. Sizin aracılığınızla duyurmuş olayım, bu yaz bomba gibi geçecek. Hazırlıklarımızı neredeyse tamamladık” dedi.

ÖZEL HABER: Ebru Paksoy