Edirne Valiliği, Şubat 2025’te kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında imar mevzuatına aykırı olduğu belirlenen 20 yapının kaldırıldığını duyurdu. Valilik, vatandaşların duyarlılığı ve desteği için teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği, 2025 yılı Şubat ayı içerisinde kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, imar mevzuatına aykırılıkları giderilmeyen 20 yapının kaldırıldığını duyurdu.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Yetkililer, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve kent düzeninin korunması için vatandaşların duyarlılığına dikkat çekerken, destekleri için teşekkür etti.

KAÇAK YAPILAŞMAYA KARŞI MÜCADELE SÜRECEK

Edirne Valiliği, imar mevzuatına aykırı yapılaşmaların önlenmesi ve şehir planlamasına uygun yapılaşmanın teşvik edilmesi için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.