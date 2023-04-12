Hayata geçirdiği her projede Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan ve yükselten Efeler Belediyesi, bu çerçevede anlamlı bir yarışma düzenliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ithaf edilecek olan “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılı Heykel Yarışması” 2 aşamadan oluşacak. Sanatçılar, ilk aşamada projeye ait fikirlerini desen ya da mevcut çizim programlarını kullanarak son gün olan 24 Nisan 2023’e kadar dijital olarak gönderebilecek. Jürinin 25-27 Nisan tarihleri arasında yapacağı ilk aşama değerlendirmesinin ardından 3 eser seçilecek. Seçilen 3 eser sahibinden bu eserlerin 1/10 ölçeğinde maketini yapması istenecek. Maketler için son teslim tarihi 27 Mayıs olacak. Yarışmanın sonuçları 31 Mayıs’ta ilan edilecek.



Kazanan sanatçıya 25, ikinciye 15, üçüncüye 10 bin lira para ödülü verilecek. Uygulamaya değer görülen proje ve eser sahibiyle ortak bir uygulama tarihi belirlenecek ve işleyişle ilgili detaylar karşılıklı olarak konuşulacak. İşleyiş sonucunda uygulanmasına karar verilen eser Uğur Mumcu Parkı’na yerleştirilecektir.



Yarışmayla ilgili diğer detayları öğrenmek ve şartnameyi okumak isteyenler Efeler Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden gerekli bilgiyi edinebilirler.