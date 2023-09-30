Efeler, Eynesil Belediyespor maçına hazır

TFF 3. Lig 2. Grup’ta dördüncü hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde Eynesil Belediyespor’u ağırlayacak. Yarın İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı’nda oynanacak olan maçta ilk düdük saat 16.00’da çalacak. 2023-24 sezona iyi bir başlangıç yapan yeşil-beyazlılar, ilk 3 haftada 7 puan toplayarak haftayı ikinci sırada kapattı. Geçtiğimiz hafta Sapanca Gençlikspor maçında iki defa geriye düşmesine rağmen müsabakadan 3-2 galip gelen Aydın temsilcisi, taraftarların takdirini topladı.

Yarın taraftarı önünde Giresun temsilcisi Eynesil Belediyespor’u konuk edecek olan Efeler, hata yapmak istemiyor. Liderlik yarışını sürdürmek isteyen ve zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayan yeşil beyazlılarda hedef üst üste üçüncü galibiyeti almak. Zorlu 90 dakikayı Murat Kasap yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ogün Keleş ve Ünal Doğru üstlenecek.

Giresun temsilcisi Eynesil Belediyespor, yeni sezona beklentilerin altında bir giriş yaptı. Lacivert-turunculular, ilk 3 haftada kalesinde 6 gol görürken, puanla tanışamadı. Savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan Eynesil, Efeler 09 SFK maçı ile çıkış yakalamak istiyor. Öte yandan, geçtiğimiz hafta 1954 Kelkit Belediyespor müsabakasında direkt kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Alperen Aydın, Efeler maçında kart cezası nedeniyle oynayamayacak.



