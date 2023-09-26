Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü denetimlerini sürdürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda denetimlerin sıklaştırılması talimatı verdi. Bakanın talimatı üzerine harekete geçen Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Sahaya inen kontrol görevlileri, işletmelerde asgari, teknik, hijyenik ve muhafaza şartlarına uyulup uyulmadığını denetlerken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen de çalışmalara destek verdi. İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde 130 satış yeri kontrol edildi.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde hafta sonu da satış yerlerinde denetimlerimize devam ettik. Ekiplerimiz hafta sonunda 130 işletmede denetim gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi.



