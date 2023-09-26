Aydın Valisi Yakup Canbolat Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yüce Yaratıcımızın, insanlara rahmet elçisi olarak gönderdiği, insana dair bütün güzellikleri ve tüm ahlaki erdemleri kişiliğinde toplayan Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşriflerinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’ni idrak etmenin sevincini, huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamberimizin kutlu doğumu, beşeriyetin saadeti açısından, insanlık tarihinin en önemli olayı; bir devrin kapanıp, yeni bir devrin doğuşudur. Onun için, bu günler, Hz. Peygambere olan sevgimizin pekiştirileceği, birbirimize karşı olan kardeşlik duygularının da güç kazanacağı günlerdir. Peygamber Efendimiz, merhamet, barış, hoşgörü, ahlak ve şefkati kendi yaşamından insanlığa aktarmış ve her bakımdan mükemmel bir örnek hayat sürmüştür. Akıllara, kalplere ve ruhlara hitap ederek; bütün dünyaya huzur, barış, kardeşlik ve güzel ahlak temelinde manevi bir iklimi tebliğ etmiştir. Peygamberimizin anlam ve değer yüklü ilahi mesajları günümüzde de insanlık için önemini ve değerini korumakta ve gelecek için ihtiyaç duyulan güveni içinde barındırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Sevgili Peygamberimizin güzel ahlakını, insanlığa ulaştırdığı kutsal mesajını hayatımızın her alanında tatbik edebilmek temennisiyle, Mevlid Kandili’nin ülkemize, İslam alemine ve insanlığa barış, sevgi, kardeşlik, adalet, şefkat ve huzur getirmesini diliyor, tüm Aydınlı hemşehrilerimin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.