AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Murat Gün, Aydınlılar ile her gün farklı bir ilçede bir araya geliyor. Murat Gün’ün bugünkü durağı Efeler ilçesi oldu.

Ziyaret programına ilk olarak AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı’nda başlayan Gün, partililer ile biz bize konuşmak yerine sahada vatandaş ile birebir iletişim kurmanın her zaman daha etkili olduğunu vurgulayarak sokağa çıktı.

AK Partili Murat Gün, yanında AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu ve AK Parti Efeler Kadın Kolları İlçe Başkanı Hümeyra Ege ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Öncelikle Toptan Gıda Çarşısı İş Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirildi. Esnafların halini hatırını soran Murat Gün, sorunlarını ileten vatandaşlara, bunlara çözümler üretmek için çok çalışacaklarını belirtti.

Murat Gün ile esnaflar arasında samimi diyaloglar oluştu. Gün’ü desteklediklerini bildiren esnaflar, “Milletvekilliğine çok yakışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Gün’ün ayrıca “Millet İttifakı’nı nasıl buluyorsunuz, seçmene güven veriyor mu?“ sorusu esnaflardan olumsuz yanıt aldı. “Muhalefetin durumunun ne kadar vahim olduğunun beş yaşındaki çocuk bile farkında, istikrarın devamı için Cumhurbaşkanımızın yanındayız, desteğimiz sizinle” diyerek yanıtladı.

Program ziyareti esnasında seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Gün, milletvekili aday listesinde yedinci sırada olmasının hiçbir önemi olmadığını belirtti. Murat Gün, “Bütün amacım ve çalışmalarım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te iyi bir temsil gücü oluşturması” dedi.

Haber: Ebru Paksoy