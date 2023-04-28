Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl halka ücretsiz olarak verilen fidelerin dağıtımı devam ediyor. Aydın’a özgü tohumlardan üretilen fideler, bugün İncirliova ilçesinde dağıtıldı.

İncirliova Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen organizasyon, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Çerçioğlu, belediye çalışanlarına fide dağıtımında destek verdi. Vatandaşlara kendi elleriyle fideleri teslim eden Çerçioğlu ile İncirliovalılar arasında neşeli diyaloglar yaşandı. Topuklu Efe’ye alanda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı eşlik etti.

Fide dağıtımının akabinde Özlem Çerçioğlu, beraberindekiler ile pazar yerini gezdi. Topuklu Efe, pazarda esnaftan alışveriş yapmayı ihmal etmedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın kendi tohumlarından ürettiği fideleri her yıl halka ücretsiz olarak dağıtıyor. Bu yıl toplamda 4 milyon fidenin dağıtılması planlanıyor. Dağıtım, Aydın’ın farklı illerinde düzenlenen organizasyonlarda gerçekleştiriliyor.

Haber: Ebru Paksoy