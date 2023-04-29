“Marka Kent Efeler” için hayata geçirdiği projelerle dur durak bilmeden çalışan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçeye özgü tatları ve Ege Bölgesi’nin gözde lezzetlerini tanıtmak amacıyla düzenlediği Efeler Gastronomi Festivali’nin 2’incisinin açılışı, Pınarbaşı Mesire Alanı’nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Törene Başkan Atay ve eşi Güneş Atay ile birlikte; Slow Food Türkiye Kurucu Lideri Nedim Atilla, Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk, Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Genç, siyasi partilerin yöneticileri, temsilcileri, Efeler Belediyesi’nin meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MİLLET İTTİFAKININ 13’ÜNCÜ CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU BAŞKAN ATAY’I KUTLADI

Millet İttifakı’nın 13’üncü Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2’incisi düzenlenen Efeler Gastronomi Festivali’nin açılışı dolayısıyla Başkan Atay’a telgraf gönderdi. Kılıçdaroğlu mesajında; “Efeler Belediyemiz tarafından düzenlenen 2’inci Efeler Gastronomi Festivali'nin açılış törenine nazik davetinizden dolayı teşekkür ederim. Kentlerimizin kültürel zenginliğini yansıtan en önemli unsurlardan biri gastronomidir. Ege Bölgemizin öne çıkan ilçelerinden Efeler'imizin gastronomi alanında gerçekleştirdiği bu anlamlı çabayı çok önemsiyorum. Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ı ve tüm katılımcı konukları yürekten kutluyor; açılışa katılan tüm misafirlerimize sevgiyle selamlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ATAY: “BU BÜYÜK BİR PROJE”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Efeler Gastronomi Festivali’nin hem ilçede hem de bölgede yetiştirilen ürünlerin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Başkan Atay konuşmasının devamında şunları söyledi, “Efeler’i “Marka Kent” yapma konusunda yanımızda olan ve bugün de 2’incisini düzenlediğimiz Efeler Gastronomi Festivali’mizde bizleri yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl festivalimizin konusu ‘Zeytinyağı ve Enginar’dı. Bu yıl ise ‘Doğal Besine Ulaşım’ Festivalimizin farkı var; toprağı ektik. Topraktan enginarlar, şevketibostanlar ve çeşitli ürünler ürettik. Hasadı yapılan ürünlerimiz, sadece kadınların istihdam edildiği %100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikamızda işleniyor ve tüketime hazır hale getiriliyor. Doğal ürünlerimizin vatandaşlarımızla en ucuz şekilde buluşmasını da Efe Bakkallarda sağlıyoruz. Bu büyük bir proje. Bu projenin büyümesi ve daha çok destek görmesi için de elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bunlardan biri de Gastronomi Festivalimiz. Bu festivallerin şenlik havasında geçmesini sağlayan Efeler halkına çok teşekkür ediyorum” dedi.

SLOW FOOD LİDERİ ATİLLA; “EFELER’İN GASTRONOMİ FESTİVALİ BİLİMSEL İŞ BİRLİĞİYLE GERÇEKLEŞİYOR”

Açılışta konuşan isimlerden bir diğeri de Slow Food Kurucu Türkiye Lideri Nedim Atilla’ydı. Fast Food beslenme kültürüne karşı dünyada trend olan Slow Food’un kurucu lideri Atilla konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bir kez daha Efeler’de Gastronomi Festivali’nde coşkulu ve güzel bir ortamda bulunmanın keyfini yaşıyoruz. Gastronomi festivalleri giderek yaygınlaşıyor. Gastronomi, turizmin itici gücü. Özellikle Efeler gibi güzel kentlerin, ilçe ve il merkezlerimizin gastronomi zenginliklerinin tanınması yönünde çok kıymetli işler yapılıyor. Efeler’de biz başka hedefleri de gerçekleştirmek istiyoruz. Gastronomi, bilimsel iş birliğiyle sürdürülebilir. Festival alanında Yaşar Üniversitesi öğrenciler ile İzmirli fotoğraf sanatçılarının beraber düzenledikleri “Bir Tabak Ot Yemeği Sergisi” bulunuyor. Çok kıymetli bir sergi. Adnan Menderes Üniversitesi’nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde eğitim gören öğrenciler de burada. Üniversitelerle iş birliği yapmadan gastronomi kültürünü yaygınlaştırmak mümkün değildir. Efeler Belediyesi ile bu organizasyonu hayata geçirirken bunlara çok önem verdik. Efeler Gastronomi Festivali toplumun tüm kesimlerini kucaklama yönünde ilerliyor.”

DOÇ. DR. GENÇ: “BU TOPRAKLAR GASTRONOMİ KÜLTÜRÜNE SAHİP”

Festivale konuşmacı olarak katılan Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seda Genç yaptığı konuşmada, “Gastronominin ülkemiz için önemi artık tartışılmaz. Bizler tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bu topraklarda yaşıyoruz ve çok ciddi bir gastronomi kültürüne sahibiz. Dolayısıyla bu mirasa sahip çıkmak ve yaşatmak son derece önemlidir. Gastronomi festivalleri yörenin mutfak kültürünü tanıtmak, sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için çok önemli organizasyonlardır. Bunun yanında hem ulusal hem de uluslararası alanda o bölgenin tanınırlığını sağlamak için çok büyük önem arz etmektedir. Festivaller, bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine de çok ciddi katkı sağlamaktadır. Başta Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay olmak üzere Efeler Gastronomi Festivali’nin 2’incisinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, festivalin açılış törenine katılanlarla birlikte kırmızı kurdeleyi keserek 3 gün boyunca sürecek dev şöleni başlattı.

FESTİVALİN İLK GÜNÜNDE NELER OLDU?

Dolu dolu geçen festivalin ilk gününde saat 14.15’te moderatörlüğünü Slow Food Kurucu Türkiye Lideri Nedim Attilla’nın yaptığı; Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç ve Prof. Dr. Adil Alpkoçak’ın konuşmacı olarak konuk olduğu “Bir Tabak Ot Yemeğinin Hikayesi” isimli söyleşi, 15.00’te moderatörlüğünü Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Serdar Çelenk’in üstlendiği Foça Kooperatif Başkanı Eren Tunga, Halk Bilimi Uzmanı Nihal Kadıoğlu Çevik ve CDR Başkanı Bülent Akgerman’ın konuk olduğu “Ege’nin Gastronomi Turizmi” isimli söyleşi yapıldı.

Yıllarca evlerimizin mutfaklarına televizyon ekranlarından konuk olan, yazdığı kitaplarla Türk mutfağına yön veren Usta Şef Sahrap Soysal festivalin ilk Mutfak Atölyesi çalışmasını Efeler’in Toprak Anaları ile birlikte saat 16.00’da gerçekleştirdi.

Festivalin ilk günü lezzet yarışmasıyla noktalandı. Saat 18.00’de yapılan yemek yarışmasında en iyi tabağı sunmak için tatlı bir rekabet yaşandı. “Yemekler Yarışıyor” isimli yarışmada vatandaşların yaptıkları et yemekleri festival sofrasını süsledi.

Jüri koltuklarında; Arzu Acurol, Eren Tunga, Ali Ongan, Serdar Çelenk, Adil Alpkoçak, Mustafa Sarıoğlu ve Keşkekçi Hülya yer aldı. Jüri sözcülüğünü ise Sahrap Soysal üstlendi. 25 yarışmacının hünerlerini sergilediği yarışmada; farkındalık ödülünü Zeynep Candan kazandı.

Sevgi Yıldız’ın üçüncü, Dilan Akyol’un ikinci olduğu yarışmada Necla Adıgüzel’in hazırladığı paşa böreği, yarışmanın en lezzetli tabağı seçildi.