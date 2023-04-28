14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan 28. dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi İyi Parti Aydın 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ahmet Ertürk, bugün Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı. Fuarda kendisine İyi Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner ve İyi Parti Efeler İlçe Başkanı İlhan Adıyaman eşlik etti.

Kendisi de bir çiftçi olan Ahmet Ertürk, fuarda meslektaşları ile bir araya gelince ortaya samimi ve verimli görüşmeler çıktı.

Çiftçilerin halinden çok iyi anlayan Ahmet Ertürk, vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti, sorunlara yönelik projelerinden bahsetti.

Çiftçilerin mazot ve gübrenin pahalılığından şikayetçi etmesi üzerine Ertürk, buna son vereceklerini belirterek onlara ucuz mazot, ucuz gübre sözü verdi.

İyi Parti Aydın Milletvekili Ahmet Ertürk şöyle konuştu:

“14 Mayıs'ta hayat pahalılığına son vereceğiz, israf iktidarından kurtulacağız. Çiftçimize ucuz mazot, ucuz gübre vereceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi ‘Köylü Milletin Efendisidir’. Buharkent'te zeytin üreten Mehmet amcamızı, Atça'da çilek üreten Ayşe teyzemizi, Söke'de pamuk üreten Arif abimizi, Germencik’te incir üreten Mustafa kardeşimizi, Efeler'in Işıklı Mahallesi'nde hayvan yetiştiren Alper kardeşimizi krediye muhtaç etmeyeceğiz."

Haber: Ebru Paksoy