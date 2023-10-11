CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, açıklamasında şunları bildirdi: "Sizlerin de takdir edeceği gibi makyajlı ve talimatlı ekonomi verileri ile halkımız uyutuluyor ve gerçekler saklanıyor.

Kabine toplantısı sonra açıklama yapan AKP Genel Başkanı çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL ikramiye vereceklerini açıkladı. Peki çalışmak zorunda kalan emeklilere ne var koca bir sıfır. Kaderine terk edilen yaşam ile geçim çizgisi arasında sıkışıp kalan emeklilerimiz yine saf dışı bırakılarak bir kenara itildi. Dengesi olmayan bu iktidarın, ayrıcalıklı politikaları yüzünden saklanılmaya çalışılan maddi krizin buhranı bir avuç azınlık hariç her hanede en derinden hissedilmeye devam ediyor.

Sadaka misali verilecek olan 5000 TL, tarihte ilk kez çalışan ve çalışmayan ayrımı yapılarak eşit yurttaşlık ilkesi dışına taştı. AKP iktidarı çalışan emeklilerin keyfiyet için değil, mecburiyet olduğu için çalıştıkları görmeyecek kadar halka uzaklar. Emekli vatandaşlarımızı yardıma muhtaç hale gelmesinin tek ve yegâne sebebi AKP iktidarının iş bilmez politikalarıdır. Bu yanlış değerlendirmeden bir an önce dönülmeli, tüm emeklilerimize 5000 TL ikramiye verilmeli ve emekliye hak ettikleri zam oranları üzerinden gereken düzenlemeler yapılmalıdır.

Buradan çağrı yapıyorum haydi Sn. Savaş!

Emekliler için birkaç açıklamada bulun. Doğruya doğru emeklilerde ayrım yapılmadan bu ikramiyenin verilmesi, emekliye hak ettikleri zam verilmeli de. Bir kez olsun sarayın çizgisinde değil, halkın yolunda hak için konuş. Var mı cesaretin, var mı o özgüvenin.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi adaylık beklentisi içinde sarayı yol edinmiş, tek adamı kıble belirlemiş Sn. Savaş ve ekürilerine bir kez daha altını çizerek belirtiyorum. CHP olarak yerel seçimlerde halkımızın takdiriyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Özlem Çerçioğlu ile yüzde 70 oy ile yeniden kazanacağız. 17 ilçemizde kale olarak gördüğünüz yerlerde dahil olmak üzere seçimleri kazanacağız. Milletimizin sırtından yürüttüğünüz; algı, iftira ve montaj dolu siyaset anlayışına size bu şehirde pabuç bırakmayacağız."

