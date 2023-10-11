Başkan Ömer Günel öncülüğünde gerçekleştirdiği kültürel ve sosyal faaliyetlerle adını tüm Türkiye’ye duyuran Kuşadası Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri ile sanata ve sanatçıya verdiği desteği her alanda gösteriyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi kentte faaliyet gösteren ve bugüne kadar ulusal, uluslararası pek çok yarışmada önemli başarılara imza atan halk dansları topluluklarının yeni bir mekâna kavuşmasına öncülük ederek Dans Sanatları Akademisi Spor Kulübü’nü kurdu. Çocuk ve gençler başta olmak üzere kent sakinlerine yeni eğitim alanları açmak ve çocukların enerjilerini ve potansiyellerini Anadolu kültürünün bir parçası olan yöresel halk danslarına ve spor aktivitelerine yönlendirmek amacıyla kurulan Akademi bünyesinde ilk etapta Türkiye’nin farklı yörelerine ait ücretsiz halk oyunları eğitimi verilecek.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLER SALON SPORLARI İLE SÜRECEK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan akademide ev kadınları, 5-7/ 8-14 yaş grubu, yetişkinler ve 18 yaş ve üstü yarışma ekibi olmak üzere 5 farklı kategoride profesyonel halk dansları antrenörü ve yardımcı antrenör eşliğinde eğitim verilecek. Kuşadası Belediyesi Dans Sanatları Akademisi ve Spor Kulübü, halk dansları eğitimin yanında kısa süre içerisinde çeşitli salon sporları eğitimlerine de ev sahipliği yapmaya başlayacak.

Alacamescit Mahallesi Kahramanlar Caddesi Tarım Kredi Kooperatifi İş Merkezi’nin zemin katında gerçekleşecek olan eğitim programı kapsamında pazartesi ve çarşamba günleri saat 10:00 ile 12:00 arasında ev kadınları, cumartesi günleri 13:00 ile 14:00 arasında 5-7 yaş grubu, 14:00 ile 15:30 arasında 8-14 yaş grubu, 20:00 ile 21:30 arasında 18 yaş ve üstü yarışma ekibi, çarşamba ve cuma günleri 19:30 ile 20:30 arasında yetişkinler için eğitim verilecek. Kurs için kayıtlar halkoyunlari.kusadasi.bel.tr üzerinden gerçekleştirilebiliyor.