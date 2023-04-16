CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, 14 Mayıs Genel Seçimleri öncesi çalışmalarına hız verdi. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar Aydın’ı gezerek temaslarda bulunan Karakoz, bugün Efeler ve Koçarlı’da vatandaşlar ile bir araya geldi. Evrim Karakoz’a çalışmalarında CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Aytaç Toker, CHP İl Disiplin Kurulu Yöneticisi Orçun Akbulut, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın, CHP Aydın Milletvekili Adayı Ziya Yılmaz ve partililer eşlik etti.

Eğitimden çıkıp Dalama’ya gitti

Seçime bir aydan kısa süre kala yoğun bir çalışma temposuna giren CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, sabahın erken saatlerinde CHP Efeler İlçe Örgütü tarafından gerçekleştirilen Sandık Güvenliği Eğitimi’ne katıldı. Ardından pazar esnafı ve vatandaşlar ile bir araya gelmek için Dalama Mahallesi’ne gitti. Vatandaşlar ve esnaf ile sohbet eden Karakoz, hem hal hatır sordu hem de CHP iktidarın yapacağı çalışmalardan bahsetti.

Gençlik Kolları yeleği giyip broşür dağıttı

CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz’un Dalama’dan sonraki durağı, Aydın Atatürk Kent Meydanı oldu. Millet İttifakı seçim çadırına giden Karakoz, burada Cumhuriyet Halk Partili gençler ile bir araya geldi. Gençlik Kolları yeleğini giyerek vatandaşlara broşür dağıtan Karakoz, vatandaşlara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını iletti.

Gençler için yapılacak çalışmaları anlattı

Gençlerin Evrim abisi Karakoz, tüm gün Efeler ilçesinde Sevgiyolu, Sanat Sokağı ve Atatürk Kent Meydanı’nda gençler ile bir araya geldi. Onların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Karakoz, bunlarla ilgili notlar aldı. Onlara Millet İttifakı tarafından hazırlanan Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni anlattı. Ayrıca CHP iktidarında gençler için yapılacak çalışmalara değindi.

“Başarıların karşılığının alınabileceği yarınlarımıza çok az kaldı”

Evrim Karakoz, kent09.com.tr’ye çalışmaları ve seçim süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Karakoz şunları söyledi: “Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi emanet ettiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci yüzyılının omuzları üzerinde yükseleceği gençlerimiz ile bir aradaydık. Gençlikleri ellerinden alınan, umutları söndürülen gençlerimiz için çok çalışmamız gerektiğini bir kez daha gördük. Torpilin son bulacağı, hak edenin hak ettiği görevi elde edeceği, başarıların karşılığının alınabileceği yarınlarımıza çok az kaldı” dedi.

Gençlere 14 Mayıs sonrasında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde yapılacak çalışmalardan bahsederken büyük mutluluk duyduğunu belirten Karakoz şöyle devam etti: “Gençlerimiz Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni ilgiyle incelediklerini, ülkemizin aydınlık yarınlarına ışık tutacak olan çalışmaların hayata geçeceğinden emin olduğunu söylediler. Gençlerimiz geleceklerini kurtarmak, özgür ve mutlu bir ülkede yaşamak için 14 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı, Millet İttifakını iktidar yapacak. Gençlerimize inancımız tam, ülkemize baharlar onların desteği ile gelecek.”

Efeler’den Koçarlı’ya geçti

CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, Efeler ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Koçarlı’ya gitti. Burada Mersinbelen Mahallesi’nde görüşmeler gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katılan Karakoz, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. Koçarlı halkı ile tek tek sohbet etti. Köy kıraathanesini de ziyaret eden Karakoz, son olarak Çallı Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla buluştu.

Haber: Ebru Paksoy



