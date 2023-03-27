İYİ Parti Aydın Milletvekili Aday Adayı Filiz Mahleçlioğlu, Didim İlçe Teşkilatını ve Didim Polis Moral Eğitim Merkezi’nde kalan depremzede aileleri ziyaret etti. Deprezde ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan Mahleçlioğlu, “Çocukların gözünde gördüğüm mutluluk her şeye değer” dedi.

İYİ Parti Didim İlçe Teşlikatı’nda partililer ile biraraya gelen Milletvekili Aday Adayı Filiz Mahleçlioğlu daha sonra Didim Polis Moral Eğitim Merkezi’nde kalan depremzede aileleri ziyaret etti. Depremin ilk gününden itibaren elinden geldiğince yanlarında olmaya çalıştığı depremzedeleri ziyeret eden Mahleçlioğlu “6 Şubat’ta, 11 ilimizi etkileyen deprem olayının üçüncü günü, 3 arkadaşımla beraber bin 200 kişilik bir grup kurdum. Aydın’da 45 eve depremzedeleri yerleştirdik. Didim ve Kuşadası’ndaki tesislerde kalan depremzedelerin kıyafet ihtiyaçlarını karşıladık. En başından beri elimden geldiğince yardım etmek için çalışıyorum” dedi.

“GÖZLERİNDEKİ MULULUK YETER”

Yaptığı iyiliklerin gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu söyleyen Mahleçlioğlu, “Depremin üçüncü gününden itibaren başlattığımız yardım seferberliği devam ediyor. Bugün de yine ziyaret ettik ve daha önce tespit ettiğimiz eksikleri gidermeye çalıştık. Özellikle çocukların gözlerinde gördüğüm mutluluk her şeye değer” diye konuştu.