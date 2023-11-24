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Gebze Altınordu Futbol Okulları'nın Sorumlusu ve Darıca Kale Bayramoğluspor Kulüp Başkanı Güven Çağlayan, kulüplerinin genç yeteneklerinin büyük bir başarıya imza attığını duyurarak sevincini ve gururunu paylaştı.KOCAELİ (İGFA) - Çağlayan, 2018 yılında başlayan bir projenin meyvesinin toplandığını belirterek, "2018 yılında diktiğimiz ağaç meyvelerini vermeye başladı." dedi.

Genç futbolcu Arda Demirbaş'ın Tuzlaspor'a profesyonel sözleşme imzalamasıyla ilgili olarak şunları söyledi.

"2019-2021 sezonları arasında 2 yıl proje takımımız Darıca Kale Bayramoğluspor'da forma giydikten sonra Tuzlaspor’a kazandırdığımız 2005 doğumlu sporcumuz Arda Demirbaş, profesyonel futbolculuk kariyerine önemli bir adım attı. Arda, bizim için bir gurur kaynağı olmuştur ve kendisine profesyonel futbolculuk hayatında büyük başarılar diliyoruz."

Çağlayan ayrıca, genç yeteneklerin profesyonel takımlara kazandırılmasının futbol okullarının misyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Profesyonel takımlara sayısız futbolcular kazandırarak hayallere aracılık etmeye devam ediyoruz. Bu başarı, bizim için sadece başlangıçtır ve gelecekte daha fazla gurur kaynağı yaratacağımıza inanıyorum." dedi.