Aydın’da nüfus yoğunluğunun yanı sıra, trafikteki araç sayısının da artması beraberinde bazı sorunların doğmasına neden oluyor. Efeler ilçesinde yayalara ait kaldırımlara bazı araç sürücüleri tarafından yapılan parklar, vatandaşları zor duruma sokarak, yaya güvenliğini tehdit ediyor. Bazı alanlarda yapılan hatalı parklar nedeniyle, vatandaşların gidecekleri yerlere araç yolundan ulaşmaya çalışması tehlikeyi arttırıyor.

Trafik ekiplerinin zaman zaman kontrollerine rağmen özellikle Aydın Devlet Hastanesi mevkiinde yapılan hatalı parkların, hem sürücüleri hem de yayaları zor duruma düşürmeye devam ettiği öğrenilirken, çevre sakinleri de burada oluşan yoğunluğun çözüme kavuşması dileğinde bulundular.