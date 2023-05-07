Genç Parti Milletvekili Adayı Mehmet Salcı, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. dönem milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala çalışmalarına hız verdi. Günlerdir Aydın’da ilçe ilçe gezerek vatandaşlar ile buluşan Mehmet Salcı, bugün merkez ilçe Efeler’de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlara Genç Parti olarak yaptıkları çalışmalardan söz eden Salcı, aynı zamanda vatandaşların sorun ve talepleri üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Gün içinde milletin nabzını tutan Genç Parti Milletvekili Adayı Mehmet Salcı, ziyaretleri sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

“Aydınlık bir Türkiye bizi bekliyor”

Söze 2002 genel seçimlerinde yüzde 7,25 oy aldıklarını hatırlatarak başlayan Mehmet Salcı, Genç Parti olarak bu seçimden daha güçlü çıkacaklarını söyledi. Mehmet Salcı, şöyle konuştu:

“14 Mayıs seçimleri, dünyanın gündemine oturdu. Bu önemli günde Genç Parti olarak mecliste güçlü bir çoğunluk elde edeceğimize inanıyoruz. Vatandaşların ne Millet İttifakı’na ne de Cumhur İttifakı’na bir inancı kaldı. Diğer taraftan Genç Parti olarak bizim Türkiye’nin geleceği olduğumuza inanan ciddi bir kesim var. Milletimizin bu inancını 14 Mayıs’ta sandıklarda göreceğiz. Genç Parti olarak gücümüzü göstereceğiz. Bu güçle milletimizi mecliste güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Aydınlık bir Türkiye bizi bekliyor.”

Haber: Ebru Paksoy