Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan genel seçimler öncesinde Aydın’a geldi.

Bugün Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı’ndeki mitingde önce Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu halka seslendi. Özlem Çerçioğlu şöyle konuştu: “Değişiklik şart. Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları bizim başkanlarımız. Aydın’da hiçbir çocuk karnı aç yatağa girmedi, hiç kimse soğuktan üşümedi. Çünkü bizler varız. Her zaman çiftçimizin, köylümüzün yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Özellikle kadın kooperatiflerine tam destek verdik. Kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünleri 13 Halk Ege Et şubelerinde sizlerle buluştu ve kadınlarımız kazandıkları bu parayla özellikle kız çocuklarının eğitimlerine destek oldular. Daha çok sosyal belediyeciliğe imza attık. 14 Mayıs’tan sonra bu projeleri tüm Türkiye’de uygulayacağız. 14 Mayıs’ta birinci turda bu işi bitireceğiz. Hadi gari Aydın, patlatın şu sandıkları. Sizlerin sayesinde bugün buradayım. Minnettarım size ama en büyük teşekkürüm Gazi Mustafa Kemal Atatürk’edir. Bizim iki tane kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan.”

“Çözümün anahtarı sizde”

14 Mayıs’ta Türkiye’ye değişimi ve baharı getireceklerini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Değişime hazırsanız Bay Kemal de değişime hazır. Beraber değiştireceğiz. Bu ülkeye huzuru, bereketi, kardeşliği birlikte getireceğiz. Büyük sıkıntılarımız var biliyoruz. Kimse alın terinin karşılığını alamıyor biliyorum. Devletin iyi yönetilmediğini biliyorum ama tamamının çözümü var. Çözümün anahtarı sizde. Beraber çözeceğiz. Ayın 14’ünde bir bahar havası içinde dostlarınızla, komşularınızla, yakınlarınızla, özellikle de geçen dönemde AK Parti ve MHP’ye oy veren bir kardeşimizle sandığa giderek oyunuzu Millet İttifakı’ndan yana kullanırsanız beraber başarıyı yakalamış olacağız. 'Değişiklik şart' diyorsunuz, gayet iyi biliyorum. Hiçbir çiftçi, üretici asla zarar etmeyecek. Hakkı, hukuku teslim edeceğiz. Hiçbir esnaf sıkıntıya girmeyecek. Çiftçinin ve esnafın aldığı kredilerinin faizi sileceğiz. Ana parayı da makul taksitlerle karşılayacağız” dedi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Kılıçdaroğlu, “Oylarımızı bölmeden Millet İttifakı’na gideceksiniz. Gençler cumhurbaşkanlığı için de kime oy vereceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Huzuru getireceğiz, siz çok iyi biliyorsunuz. Siz gençlere öyle bir özgürlük alanı vereceğim ki sonuna kadar Bay Kemal’i eleştirebileceksiniz. Bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getireceğim” diye konuştu.



“Devlet parti değildir”

Devletin parti olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olmasın diye aylarca uğraştılar ama yolu yok sandığa gidip oy kullanacaksınız. Demokrasi önemli. Oyumuzu kullanacağız. Hakkı hukuku getireceğim, hiç endişe etmeyin. Devlet parti değildir. Parti ayrı, devlet ayrıdır. Siz devletin valisi, kaymakamısınız. Eğer siz bir partinin bürokratı gibi davranırsanız her birinizin hesabını soracağım. Devlet memuru hangi görüşte olursa olsun vatandaşıma hizmet ediyorsa başımın üstünde yeri var. Parti memuru olmayacak. Bunların hepsini hayata geçireceğim. Halkına hesap veren bir siyaset anlayışını göreceksiniz. Alın terine nasıl değer verildiğini göreceksiniz. Gençlerin yurt dışında değil, Türkiye’de çalışmak için nasıl can attıklarını göreceksiniz. Bunu inşa edeceğiz. O saltanatı bitireceğim. Saltanatı siz süreceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Gençler ülkenin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidip, demokrasi getirecek. En büyük güvencemiz gençler ve kadınlarımız. Gençlerimiz ve kadınlarımız tarih yazacak” dedi.





“Keşke her yer Aydın gibi olsa”

Aydın’ın bereketli toprakları olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Aydın’ı, ovalarını, dağlarını biliyorum. Keşke Türkiye’nin her tarafı Aydın gibi bereketli olabilse. Çalışkan insanlarımız var ama üretemiyorlar maalesef, bunu düzelteceğim. Bütün Türkiye’de bereket olacak. Herkes çalışıp üretecek. Avantadan para alanlar kapı önüne konacak. Onlara asla ödün vermeyeceğim. Her şey çok güzel olacak. Bu ülkeye baharı getireceğim” şeklinde konuştu.



“Sandıklara sahip çıkalım”

Herkesi sandıklara sahip çıkmaya davet eden Kılıçdaroğlu, “Bütün sandıklara güvenin. Sandıklarda görevlimiz olacak ama vatandaşlarımız da okulların önünde bekleyecek. Gidip oyumuza sahip çıkacağız. Asla ve asla adaletsizliğe izin vermeyeceğiz. Sabaha kadar bekleyeceğiz. Mücadele edip çalışacağız, kazanacağız” ifadelerini kullandı.