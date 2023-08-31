30 Ağustos Zafer Bayramı Tüm Türkiye’de olduğu gibi Germencik’te de büyük bir coşku ile kutlandı. Germencik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Germencik Belediyesi Aile Çay Bahçesi Konser Alanında program düzenlendi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı. Konser öncesinde yüzlerce vatandaş hep bir ağızdan marş söyledi.

Daha sonra sahne alan All Times Orchestra grubunun seslendirdiği çok sayıda şarkı, dinleyenlerden tam not aldı. Vatandaşlar tarafından da eşlik edilen konserde renkli görüntüler ortaya çıktı. Konserde Belediye Başkan Vekili Orhan Aydın Aydoğmuş, grup üyelerine çiçek ve incir takdim etti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Fuat Öndeş de “30 Ağustos Zafer Bayramımızı düzenlediğimiz halk konserimizle coşku içerisinde kutladık. Yoğun ilgi gösteren halkımıza, eserleriyle geceyi renklendiren sanatçılarımız ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören konserle Germencikliler, unutulmaz bir akşam yaşadı.