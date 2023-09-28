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Hıdırbeyli Mahallesi’nde bir işyerine ait deponun bahçesinde H.A. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla 55 kök kenevir bitki si yetiştirdiği tespit edilerek yakalandı. Yine Hıdırbeyli Mahallesi’nde bir fabrikanın arazisinde B.A. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu madde elde etmek amacıyla 72 kök kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Alevlere teslim olan otobüs küle döndü

Alevlere teslim olan otobüs küle döndü

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Germencik’te uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma başlattı.

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