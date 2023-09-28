Acil Çağrı Merkezi’nin hizmet kalitesi yükseliyor

Aydın genelinde 2021 yılından bu yana tüm acil çağrıların tek numara altında toplanmasına imkan sağlayan olan 112 Acil Çağrı Merkezi’nde vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi adına gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede merkezde görev yapan çağrı karşılayıcı ve çağrı yönlendirici personellerine yönelik Temel Acil Çağrı Karşılama eğitimi verildi. 4 gün sürecek eğitimlerin ardından görevli personellerin acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi ve çağrı alma standartlarının kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Konu ile ilgili Acil Çağrı Merkezi’nden yapılan paylaşımda “Acil Çağrı Merkezi’mizde çağrı alma standartlarının ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Çağrı Karşılayıcı ve Çağrı Yönlendirici personele yönelik olarak 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında planlanan Temel Acil Çağrı Karşılama eğitimi verilmeye başlanmıştır” ifadeleri yer aldı.



