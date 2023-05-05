AK Parti Aydın İl Teşkilatı, mevcut milletvekilleri ve milletvekili adayları ile birlikte Büyük Muhtarlar Buluşması toplantısı gerçekleştirdi. Efeler Kızılcaköy Mahallesi Özsoy Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen toplantıda AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, önemli açıklamalarda bulundu.

“Kaliteli hizmeti AK Parti olarak yapacağız”

Gökhan Ökten konuşmasında, Aydın’da vatandaşın yerel yönetimde hak ettiğini alamadığını, gerçek hizmetten uzak olduğunu ve vatandaşın AK Parti yönetimine hızlıca ulaşacağını söyleyerek şöyle devam etti:

“AK Parti kurulduğu günden bugüne sizin ulaşabildiğiniz teşkilat. ‘AK Parti'ye 7/24 ulaşabiliyoruz’ diyeceksiniz. Size en güzel hizmetleri yapabilmek için, sizlerin bize ulaşabilmesi için Aydın'da AK Parti'nin güçlü bir parti olarak çıkması bu yönde çok anlamlı. Yerel yönetimlerde de hak ettiğini alamayan gerçek hizmeti görmeyen bir Aydın var. Birinci Parti olmamız bu açıdan da çok önemli.”

15 Mayıs sabahında AK Parti’nin birinci parti çıktığı gün, Aydın’da kaliteli hizmeti AK Parti olarak yapacaklarını ifade eden Ökten ayrıca,

“Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla ilerliyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte sizin görevinizdeyiz. Biz size hizmet etmek için geldik. Aydın Şehir Hastanesi, Denizli Aydın Otobanı projeleri en kısa zamanda tamamlanıp vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Biz bu hizmetlerimize sizlerle birlikte devam edeceğiz, sizlerin bize ilettiğiniz talepleriniz neyse bunlarla birlikte ilerleyeceğiz.”

Konuşmasında muhtarlara seslenen Ökten, “15 Mayıs'ta ilçelerinizde sizlerle, müdürlüklerimizle birlikte ilçelerimizde toplantılar icra edeceğiz. İhtiyaçlarınızı söyleyeceksiniz, hizmetlerin size daha hızlı gelmesi için yerinde ve sizinle birlikte yapacağız. Aydın'a nasıl hizmet edebiliriz? Bunu konuşmak için bu toplantıyı yaptık. Türkiye milleti için sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. Önümüzdeki yüzyıla büyük Türkiye olarak, büyük Türk Milleti olarak damga vurmak için sizden destek bekliyoruz. Karşı ittifakın söylemlerini bilerek seçime katılın” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Şehir Hastanesi’ne gittiler

Muhtarlar Buluşması etkinliğine AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten’in yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, AK Parti İlçe Başkanları, AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları ve Aydın’ın 17 ilçesinden gelen mahalle muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti. Milletvekili adayları, tüm katılımcıları kapıda karşılayarak el sıkıştı. Muhtarla tek tek sohbet eden adaylar, katılımcılarla birlikte kahvaltılı toplantı yaptı. Muhtarlar toplantısının ardından tüm katılımcılar ile birlikte yeni Şehir Hastanesi’nin şantiyesini incelemek için yola çıkıldı.

Haber: Ebru Paksoy