CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, "Tarımsal üretimin ülkemiz ve dünya açısından kritik öneme sahip olduğu bir dönemden geçiyor olmamıza rağmen çiftçilerimiz artan girdi maliyetleri karşısında tarım alanlarını ekmekten ve üretmekten vazgeçmeye başlamışlardır. AKP iktidarları dönemine baktığımızda çiftçimiz her geçen yıl önceki yıllardaki hasat dönemlerini arar olmuştur" ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “Mazotun litre fiyatı 2018 yılında 5 lira 63 kuruştu. Bugün 37 lira 89 kuruş, yüzde 573 artmış. Başta arpa, buğday, mısır ve yulaf olmak üzere tüm tahıl cinsi ürünlerde kullanılan DAP Gübresinin tonu; 2018 yılında 2 bin 383 TL’ydi bugün yüzde 786 arttı ve 21 bin 120 TL oldu. Tahıllarda, meyvelerde ve sebzelerde kullanılan ÜRE Gübrenin tonu; 1.664 TL’ydi bugün 15 bin 440 TL yaşanan artış yüzde 827. Hububat, pamuk, ayçiçeği ve mısır olmak üzere tüm ürünlerde taban gübresi olarak kullanılan 20.20.0 Kompoze Gübre ise 2018 yılında 1.587 TL’ydi bugün yüzde 777 artarak 13 bin 920 TL oldu. Bu Gübrelerin fiyatı ortalama yüzde 796, mazotun fiyatı ortalama yüzde 578 arttı” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başladığı tarihten bu yana DAP, ÜRE ve 20.20.0 Kompoze Gübre fiyatlarındaki artışlar ve mazot fiyatlarına yapılan zamlar karşısında çiftçinin üretim yapamadığını ifade eden CHP’li Karakoz; “Eğer iktidar zamanında Türkiye Gübre Sanayi A.Ş.’yi; Gemlik, Samsun, İstanbul ve Kütahya’daki Gübre Fabrikalarını; Şanlıurfa, Tekirdağ ve Fatsa Depolarını satmasaydı, bugün yurtdışına bağımlı olmazdık ve gübre fiyatları şu anki fiyatların çok altında olurdu. Yurtdışına bağımlılığımız o kadar arttı ki devlet 1 kilogram gübre üretemez durumdadır” değerlendirmesini yaptı.

GÜBRE FİYATLARI ALTIN FİYATLARIYLA YARIŞIYOR

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “Ülkemizde kullanılan gübrelerin fiyatları öylesine yükseldi ki; son 6 yılda gram altında yaşanan yüzde 777’lik artış bile gübrede yaşanan yüzde 796’lık artışı yakalayamadı. İktidarın yanlış tarım politikaları gübre fiyatlarını altın fiyatlarının önüne geçirmiştir. Gübrenin, altından daha pahalı olduğu bir yerde tarım gelişebilir mi? Birçok üretici artık gübre kullanmadan üretmeye çalışmaktadır. Gübresiz üretim demek verimin düşmesi ve daha az üretim demektir. Gübredeki pahalılık doğrudan tarımsal gıdadaki enflasyonun artmasına yol açmaktadır. İktidar bir an önce üreticiye ucuz gübre vermenin yollarını aramalı ve gübre destekleri ciddi miktarlarda arttırılmalıdır” çıkışını yaptı.