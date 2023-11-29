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Eleme usulü iki maç üzerinden oynanacak çeyrek final aşamasının ardından bir üst tura çıkan takımlar dörtlü finalde karşılaşacak. Çeyrek final ilk maçları 16 ve 17 Aralık rövanşları 23 ve 24 Aralık 2023 tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek finalde eşleşmeler şöyle oluştu; Beykoz Belediyesi - Trabzon BBSK Beşiktaş Safi Çimento - Rize Belediyesi Sakarya BBSK - İzmir BBSK Spor Toto - Nilüfer Belediyesi

THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan'ın gerçekleştirdiği kura çekimi THF TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

Hentbolda HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları çekildi. Eşleşmeler şöyle oldu. ANKARA (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda çekildi.

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