Şehirlerarası yollarda meydana gelen trafik kazalarındaki can kayıpları ve ağır yaralanmaların önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile çalışan hız koridorları bayram sürecinde de tam mesai yapacak. Geçtiğimiz ay Aydın’da da kurulumu tamamlanan ve hizmete giren EDS Hız Koridoru Uygulaması, bayramda ilk yoğun mesaisine başlayacak. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) destekli hız koridorları, Efeler-Kuyucak, Kuyucak-Buharkent, Buharkent-Denizli Beylerbeyi, Buharkent-Denizli Buldan, Efeler-İncirliova, Efeler-Yatağan güzergahlarında kullanılırken, sürücülerin hız sınırı levhalarına uymaları sağlanacak. Yapılan ölçümlerin ardından belirlenen sürelerin altında geçiş yaparak yüzde 10 ve üzerinde hız aşımı yaptığı tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanacak.