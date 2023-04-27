“Aydın’ın Efsane Belediye Başkanı” olarak anılan, kent bilimci, inşaat yüksek mühendisi Hüseyin Aksu, sokak sokak dolaşarak gerçekleştirdiği seçim çalışmalarında Aydınlılar’ın desteğiyle bağımsız milletvekilli olma yolunda önemli yol kat etti. Aksu’nun çalışmaları Z kuşağında da karşılık bulmaya başladı. Hüseyin Aksu’nun sohbet edip birlikte fotoğraf çektirdiği gençler, “İlk oyum Aksu’ya” cevabını veriyor.

Gençler, “Hepimiz bağımsızız” diyor

Gençlerle yapılan röportajlarda, Aydın’ın en fazla tanınan siyasetçisi koltuğuna oturan Hüseyin Aksu’nun oylarında patlama bekleniyor. Gençlerin toplu halde, “Hepimiz bağımsızız” diyerek, Aksu’nun selamına karşılık verdikleri, Aksu’yu yollarda durdurarak fotoğraf çektirmek istedikleri, onunla sohbet ettikleri görülüyor.

Bununla ilgili açıklama yapan Aksu; gençler ve çocukların bana sevgisi içtendir. Siyasete girdiğim günden bu yana hep çok üst düzeyde olmuştur. Gençler bozulan siyasi yapıya zihinlerini teslim etmedikleri, yani bağımlı hale gelmedikleri için benim projelerimi ve yaklaşımımı samimi ve güvenilir buluyorlar. Tek dileğim herkesin gençler gibi, bağımsız bakış açısına sahip olabilmeleridir. O zaman siyasette hizmet öne çıkacak ve liyakatli insanlar ülkeye daha iyi hizmetler verecektir. Siyasi parti liderlerinin seçtiği ve önümüze konulan adaylara mahkum olmayan bağımsız bir yapı oluşacaktır” dedi.

Hüseyin Aksu: “Gençleri internet bağımlısı, geleceği düşünmeyen bir nesil olarak görenler yanılıyor”

Gençlerin saf ve temiz bakış açısını temsil ettiklerini belirten Hüseyin Aksu, siyaseti takım tutar gibi tutmadıklarını söyledi. Aksu sözlerine şöyle devam etti:

“Anne ve babalarının takım tutar gibi, siyasi partileri sorgulamadan peşinden gitmelerini anlamıyorlar. Sokaklarda ve her yerde görüştüğüm gençler, gerçekten tertemiz ve bozulmamış bir düşünce yapısına sahipler. Onları internet bağımlısı, siyasetle ilgilenmeyen, geleceği düşünmeyen bir nesil olarak görenler yanılıyorlar. Onlar tercihlerini çok doğru yönde yapan, akılları karıştırılmamış, dünyayı daha net gören insanlar” diyor.

‘Muharrem İnce Sendromu’, gençlerin Aksu’ya desteğinde patlamaya yol açtı

Aydın’da ve ilçelerinde seçim arabası ile kentlerin tüm caddelerini dolaşan ve halkı selamlayan Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu, Z kuşağının favori siyasetçisi oldu. “Muharrem İnce sendromu” olarak da adlandırılan bu yakınlaşma, “İlk oyum Aksu’ya” diyen gençlerin sayısında patlamaya yol açtı.

Haber: Ebru Paksoy