"Aydın’ın, Mustafa abisinden olumsuz algı yaratma ve yalan hususunda staj gören taze il başkanı bugün, tabi ki şaşırmayacağınız üzere, kapalı bir salona yerel basını toplamış, sözüm ona açıklama yapmış" diyerek açıklamasına başlayan CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, "Defalarca kendisine çağrı yaptık, seçmenin gerçekten ne söylemek istediğini gerçekten merak ediyorsan, sokağa çık vatandaşa sor dedik. Ama görünen o ki, buna ne yüzünüz ne de cesaretiniz var. Bak anket yaptırdık diyorsun ama sonucunu açıklayamıyorsun. Neden biliyor musun? Elinizdeki ilçelerin de gittiğini, büyükşehir seçimlerinde Özlem Çerçioğlu’nun %70’lere vurduğunu görüyorsun orada.



"ÇIK AÇIKLA"



Hayır, doğru değil diyorsan çık açıkla bakalım hangi firma ne anket yapmış, ne sonuç çıkmış.Ha abinden aldığın staj gereği görünüyor ki, Adalet Mekanizması’na, Aydın Adliyesi’nin işleyişine müdahale etmeye çalışıyorsun. Yapma! Avukatım diyorsun, hukukçuyum diyorsun, cümlelerini seçerek kullan. Kılavuz edindiğin arkadaş girdiği her seçimden hezimetle çıkıyor. Bunun sebeplerinden birisi de ne biliyor musun? Halkımız dedikodu yapanı, iftira edeni, çalışmayanı, pusu kurup sonuç alacağını sananları sevmiyor, istemiyor. 12 milyar 500 milyonluk yatırım nereye yapıldı demişsin ya hani… Belli ki zoruna gitmiş. İstersen gel seni tek tek gezdireyim.Bir de sözde dengesiz basının vekâletini almışsın da adliye nezdinde takipçi olacakmışsın. Sana da ancak müfteri olduğu iddia edilenlerin vekâleti yakışırdı. Aydın’da iftira değil habercilik yapan hiçbir basın mensubu sana vekâlet vermiyor beyefendi. Müfteri olduğu iddia edilen arkadaşlarınla sana hayatta başarılar. Birbirinizi bulmuşsunuz. Şimdi Sayın Ökten belki bilmiyorsundur ben sana söyleyeyim, bu densizler Özlem Çerçioğlu’na iftira etmek için, hem de başkalarının kişisel bilgilerini kullanarak, iftira mektupları yazıldı. Hem de Aydın Valisi’ne ve Başsavcı’sına. Arabalarının camını kırdırıp, onlar kırdı dediler. 12 iftira mektubunu yazanlar bunlar. Vekiliyim dediğin sözde basın mensupları işte bunlar. Dur bekle bunlarla ilgili seçimden evvel daha neler söyleyeceğiz, neler anlatacağız. Sen bu 12 milyar 500 milyonluk ve seni hasetinden çatır çatır çatlatan yatırımlar sizi memnun edeceğine anlaşılan çok üzdü. Aydın’a bu kadar yatırım yapılmış diye sevineceğinize, çamur atma. Elbet sizin ne söyleyeceğiniz önemli değil önemli olan vatandaşın hizmete kavuşması. AKP döneminde özel idare döneminde yapılmayanı biz yaptık.Çatlasanız da patlasanız da bu böyle. 12 yıldır Aydın-Selçuk yolunu bitiremediniz. Bak otoyol çevre yolu bağlantısı aylardır tek yön, rezillik çekiyor millet. İş yapın iş iş, hizmet üretin, sözlerinizi tutun. Bak Selçuk yolunu soruyorlar, beceremedik diyorsun, hık mık ediyorsun.Ekonomiyi düzelt, millet aç aç sizin yüzünüzden, millet perişan, millet muhtaç. Koca ülkeyi bu hale nasıl getirdik biz diye düşünmüyorsunuz da ancak 10 kişiyi toplayıp hamaset yapıyor, pusu kurduğu iddia edilenlere arka çıkıyorsunuz. Hadi Gökhan Ökten, hadi, işinize bakın, boş yapmayın"ifadelerini kullandı.