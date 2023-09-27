Kuşadası Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı olan etkin mücadelesini kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından Kirazlı Mahallesi 865 Sokak adresinde bulunan ve 1/1000’lik Kuşadası uygulama imar planında nitelikli tarım arazisi olarak görülen alan üzerine ruhsatsız olarak yapılan villaların yıkımına devam ediliyor. Geçen hafta başlayan yıkım çalışmalarına güvenlik amaçlı olarak polis ekipleri ve Kuşadası Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de katılıyor. Mevzuata aykırı kaçak ve yasadışı yapılaşma faaliyetinde bulunan hiçbir firma veya kişiye en ufak bir taviz verilmeyeceğini belirten Kuşadası Belediyesi yetkilileri 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince tespit edilen aykırılıklara karşı gerekli olan yasal işlemlerin anında uygulanacağını söyledi.



