Kuşadası Belediyesi, Türk-İş’e bağlı Belediye İş Sendikası ile imzaladığı ek protokolle Personel A.Ş’de çalışan işçilerin maaşlarına her ay ek ödeme yapma kararı aldı. Böylece Kuşadası Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 14 bin 250 liraya yükseldi. Çalışanlar arasında sevinçle karşılanan ek protokolün imzalanması için Kuşadası Belediyesi Kademe Amirliği’nde tören düzenlendi. Törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Personel A.Ş Yönetim Kurulu ve çok sayıda işçi katıldı.

Törende konuşan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, Başkan Ömer Günel’in her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, ”Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin neticesinde hayat pahalılığını iliklerimize kadar hissediyoruz. Başkanımız Ömer Günel, hukuki bir zorunluluğu olmadığı halde işçi maaşlarında iyileştirme yaptı. Her zaman işçi ve emekçinin yanında olan Başkanımız Ömer Günel’e teşekkür ederim” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Türkiye’nin içerisinde bulunduğu ekonomik yangın ortamında sizleri biraz olsun ferahlatmak istedik. 2019 yılında Kuşadası Belediyesi’ni devraldığımda kasada 200 bin lira para, personele de toplam 6 milyon lira borç vardı. Bugün geldiğimiz noktada maaşlar artık zamanında ödeniyor. Personelimize ikramiye borcu olmayan bir belediye haline geldik. Bugün Kuşadası Belediyesi ekonomik açıdan çok daha iyi yerlere geldi. Biz özel bir şirket değiliz. Kamu kuruluşuyuz. Bugün kasamda 1 kuruş bile fazla para olsa onu sizlerle paylaşmaktan onur duyarım. Bütün emeğinizi ve gücünüzü Kuşadası’na hizmet için harcıyorsunuz. Bize de size olabildiğince fazla destek vermek, bu ekonomik yangın yerinde sizleri olabildiğince ferahlatabilmek düşer. Bizim tarafımız her zaman işçi ve emekçiden yanadır. Bu ödeme ile taban ücretin üzerine yüzde 20’yi aşan bir ek ödeme yapıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.



