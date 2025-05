2026 yılında düzenlenecek ITS 2026 Avrupa Kongresi’nin ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, teknoloji ve ulaşım alanında faaliyet gösteren iştirakleriyle, akıllı şehir vizyonunu uluslararası platformda tanıtmak üzere ITS (Akıllı Ulaşım Sistemleri) 2025 Avrupa Kongresi'ne katıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin teknoloji ve ulaşım alanında faaliyet gösteren iştirakleri, İspanya’nın Sevilla kentinde düzenlenen ITS 2025 Avrupa Kongresi’ne katılarak, İstanbul’un akıllı şehircilik, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerini uluslararası arenada paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketleri İSBAK, BELBİM, İSTTELKOM, İSPARK, Metro İstanbul, İstanbul Ulaşım ve Şehir Hatları’nın katılımıyla gerçekleşen kongre, İstanbul’un geleceğe dönük kent yönetimi yaklaşımını küresel ölçekte tanıtmak adına stratejik hedefiyle ön plana çıktı.

İştirak şirketler ITS Avrupa Kongresi’nde, şehir içi mobiliteyi dönüştüren akıllı ulaşım sistemlerinden yapay zekâ tabanlı çözümlere, dijital altyapı projelerinden entegre hizmet modellerine kadar uzanan geniş bir yelpazede gerçekleştirdiği çalışmaları küresel sektör liderleri ve karar vericilerle buluşturdu.

İstanbul’un çok modlu, entegre ve çevreci ulaşım stratejileri katılımcı ülke temsilcilerine aktarıldığı ITS Avrupa Kongresi’nde, İstanbul’un son dönemde hayata geçirdiği projeler dikkat çekti.

Ulaşım teknolojilerinde yaşanan dönüşümde sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, güvenlik ve verimlilik gibi başlıklarda İstanbul’un sunduğu yenilikçi uygulamalar, fuar alanında yoğun ilgi gördü.