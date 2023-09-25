Eray Yasin Işık’ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacınoğlu’nun yönetmenliğini üstlendiği, iyilik ve kötülük kavramlarının trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatıldığı “İyi, Kötü, Çirkin” adlı tiyatro oyununda ünlü oyuncular, Çineli vatandaşlara eğlence dolu bir oyun sergiledi. Ersin Korkut, Ahmet Burak Bacınoğlu, Eray Yasin Işık ve Hakan Bulut’un sergiledikleri tiyatro oyunu Çineli vatandaşlara kahkaha dolu anlar yaşattı. Kahkaha ve alkışlarla seyredilen tiyatro oyunu Çine halkının büyük beğenisini topladı. Ünlü oyuncular, Cumhuriyet Parkı’nı dolduran seyirciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu. Oyun sonunda Çineli çocuklar ünlü oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi.



