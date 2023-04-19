İyi Parti Aydın ikinci sıra milletvekili adayı Ahmet Ertürk, seçim çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Bugün de Karacasu ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren Ertürk’e Karacasulular yoğun ilgi gösterdi.

İlçe ilçe vatandaşlarla bir araya gelerek onları dinleyen İYİ Parti Aydın 2. Sıra Milletvekili adayı Ahmet Ertürk, Karacasu’da ilk olarak İYİ Parti Karacasu İlçe Başkanı Ali Küpelioğlu’nu ziyaret edip burada partililerle bir araya geldi. Daha sonra İlçe Başkanı Ali Küpelioğlu ile birlikte Karacasu Ziraat Odası Başkanı İbrahim İren’i ziyaret ederek, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Ahmet Ertürk, İYİ Parti Karacasu İlçe Başkanlığı ziyaretinden sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Karacasu esnafı Ertürk’ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ekonomik sıkıntılardan dert yandılar. Ertürk’ün Karacasu ziyaretlerinde aday adaylarından Gonca Yelkovan da yer aldı ve Ertürk’e destek verdi.