“Seçim sürecince sıkmadık el bırakmayacağım” sloganıyla sahalara inen İYİ Parti Aydın 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, sözünü yaptığı ziyaretlerle yerine getiriyor. Ahmet Ertürk, seçim çalışmaları kapsamında dün Aydın’ın Efeler ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Ertürk, dün Aydın Ticaret Odası, AYESOB, Çeştepespor Kulübü ve Rumeli Balkan Göçmenleri Derneği’nin akabinde Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Oda Üyelerini ziyaret etti.

İYİ Parti Aydın 2. Sıra Milletvekili Adayı Ahmet Ertürk, Aydın Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkçü ve Efeler’de bulunan oda başkanları ile bir araya geldi. Ertürk’e İyi Parti İl Başkanı Recep Taner, Milletvekili Adayı Ömer Karakaş, İlçe Başkanı İlhan Adıyaman eşlik etti. Yapılan ziyaretlerde esnafların ve oda başkanlarının sorunları hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Ertürk, AYESOB yönetimine verdikleri bilgiler ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Sanayi Odası’nı ziyaret etti

Bir gününü esnaf ve sanayicilere ayıran İYİ Parti Milletvekili Adayı Ahmet Ertük, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Oda Üyelerini ziyaret etti. Bu ziyaretinden de Ertürk ile birlikte İl Başkanı Recep Taner, 1. Sıra Milletvekili Adayı Ömer Karakaş da vardı. AYSO’daki görüşmelerde Aydın’ın sanayi yapısı ve sanayicilerin beklentilerini dinleyerek, Aydın sanayisinin gelişimi için yapılabilecekler konusunda projeler paylaşıldı.

Çeştepe Spor Kulübü’nde görüşmeler yaptı

Ertürk, Çeştepespor Kulübü’ne de ziyarette bulundu. Burada Başkan Okan Vardarlı ve yönetimi ile yeni spor yasası ve amatör spor kulüplerinin sorunlarını değerlendirdi. Ertürk, amatör spor kulüplerinin sorunlarının başında bütçe olduğunu belirtti. Daha önce de Osmanbükü Spor Kulübü başkanlığı yapan Ertürk, sorunları birebir yaşadığını ve bunları birinci elden bildiğini anlatarak çözümleri noktasal olarak detaylı bir şekilde paylaştı.

Ertürk burada yaptığı konuşmada, “Bildiğiniz gibi seçime çok kısa bir süre kaldı. Bu zaman diliminde bizler de kendimizi en iyi şekilde tanıtarak halkımızdan oy isteyeceğiz. Ben inanıyorum ki İYİ Parti, dayatılan bu baskın seçimden 14 Mayıs’ta zaferle çıkacaktır” dedi.

Haber: Ebru Paksoy